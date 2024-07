Krise in Gifhorn: 600 neue Asylbewerber bis September erwartet

Der Landkreis Gifhorn in Niedersachsen sieht sich bis Ende September mit der Aufnahme von mehr als 600 zusätzlichen Asylbewerbern konfrontiert. Diese Prognose gab die Kreisverwaltung bekannt und verdeutlichte damit die steigenden Anforderungen an die Unterbringungskapazitäten in der Region, wie die Braunschweiger Zeitung berichtet. Derzeit leben bereits 1.270 Asylbewerber im Kreis, deren Unterbringung bisher Kosten von rund neun Millionen Euro verursacht hat. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

