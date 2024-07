Kriminalitätshochburg: Bremen bundesweiter Spitzenreiter bei Straftaten pro 100.000 Einwohner

Bremen hatte im vergangenen Jahr die höchste Kriminalitätsrate pro 100.000 Einwohner in Deutschland. Das geht aus aktuellen Daten der Sicherheitsbehörden hervor, wie der Weserkurier berichtete. Vor allem Diebstähle und Gewalttaten trugen zu dieser unrühmlichen Spitzenposition bei. Damit liegt die Stadt bei der Häufigkeitszahl von Straftaten bezogen auf die Einwohnerzahl auf dem ersten Platz. Wie aus den Daten hervorgeht, wurden in Bremen im Jahr 2023 ohne ausländerrechtliche Verstöße nämlich 13.901 Straftaten pro 100.000 Einwohner registriert. (..) Auf den weiteren Plätzen folgen Hannover, Berlin, Köln und Frankfurt am Main. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

