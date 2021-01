„Krieg verschiedener Armeen“ – Finanzexperte Dirk Müller über Spekulationskampf um GameStop

An der US-Technologiebörse Nasdaq lässt sich derzeit ein spektakulärer Vorgang beobachten: Kleinanleger verbünden sich in Online-Foren gegen mächtige Hedgefonds – und gewinnen. RT DE hat mit dem Börsenexperten Dirk Müller über den spektakulären Börsenkampf rund um die Einzelhandelskette für Computerspiele GameStop gesprochen. Der Experte sieht in der aktuellen Situation ein sehr großes Gefahrenpotential und prophezeit enorme Kollateralschäden.

