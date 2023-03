Krieg in Europa: „96 % der Europäer wissen nicht, was sie erwartet“

Frankreich wird seit Wochen von Massendemonstrationen und Blockaden gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron geplagt. Am Donnerstag gingen Millionen von Franzosen auf die Straße.

Im ganzen Land kam es zu Unruhen und Brandanschlägen. Vor dem Rathaus von Bordeaux kam es zu einem Großbrand. Der Polizei wird vorgeworfen, übermäßig hart gegen die Demonstranten vorzugehen. Die Bereitschaftspolizei hat Gruppen von Demonstranten eingeschlossen, was illegal ist.

Der Finanzexperte Ab Flipse: „Es herrscht Krieg in Europa. Dieser hat in Frankreich begonnen. 96 Prozent der Europäer wissen noch nicht, was sie erwartet.“

