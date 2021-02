Kreislaufversagen durch die Maske?

Dieser Frau scheint die Maske überhaupt nicht zu bekommen. Mehrfach fällt sie um und kann sich kaum auf den Beinen halten. Wir sind keine Mediziner und können nur vermuten, dass es sich hier um ein Kreislaufversagen handelt.

Edwin Bölke, Geschäftsführender Oberarzt an der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des Universitätsklinikum Düsseldorf schreibt zur Maske im Ärzteblatt:

Nicht für jeden Menschen ist das Tragen einer Maske unbedenklich. Das gilt für alle Patienten mit einer symptomatischen und instabilen Angina pec­toris und einer symptomatischen chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) beziehungsweise einge­schränkter Lungenfunktion.

Bei starker körperlicher Anstrengung besteht bei ihnen die Gefahr der Hyperkapnie. Kann das Kohlendioxid (CO 2 ) aufgrund des erhöhten Luftwiderstands in der Maske nicht richtig abgeatmet werden, könnte es sich im Blut anreichern und den pH-Wert im Blut senken. Der erhöhte CO 2 -Partialdruck würde dann zu einer respiratorischer Azidose führen.

