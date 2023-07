Krawalle in Frankreich – Morawiecki: Wir wollen solche Szenen nicht auf polnischen Straßen

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki konnte sich im Umfeld von EU-Beratungen über das „gemeinsame Asylsystem“ nicht eines Kommentars über die Geschehnisse in Frankreich enthalten: „Geplünderte Geschäfte, in Brand gesetzte Polizeiautos, Barrikaden auf den Straßen – das geschieht jetzt im Zentrum von Paris und vielen anderen französischen Städten. Wir wollen solche Szenen nicht auf polnischen Straßen. Wir wollen solche Szenen in keiner Stadt in Europa.“

Polen wolle daher an der bisherigen, 2018 gefundenen Lösung zum EU-Asylstreit beharren und weiterhin „den Grundsatz der freiwilligen Aufnahme von Einwanderern verteidigen“. Morawiecki schließt seinen Tweet mit den Worten: „Stoppen Sie die illegale Migration. Sicherheit geht vor.“

