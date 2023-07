Krankenhausreform: Bei Lauterbach wird Überleben zur Glückssache

Immer mehr deutsche Kliniken schauen mit banger Erwartung, Skepsis und Ablehnung auf die mit großem Tamtam angekündigte “Krankenhausreform” Karl Lauterbachs.

Während Experten Insolvenzen, Klinikschließungen und damit eine Ausdünnung der doch angeblich in Corona so angespannten Versorgungslage befürchten, feiern SPD und Grüne Lauterbachs geplante Krankenhausreform frenetisch. Diese stelle „das Wohl der Patientinnen und Patienten in ganz Deutschland in den Vordergrund“, so etwa Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi.

Dass es sich dabei um den nächsten politischen Schwindel handelt, zeigt jedoch unter anderem die Versorgung von Schlaganfällen, eine der häufigsten und wichtigsten Aufgaben der Notfallmedizin. Weiterlesen auf Ansage.org

5 1 Bewertung Artikel Bewertung