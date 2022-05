Krankenhauskeime: Eine vielfach größere Gefahr als Covid-19?

Krankenhauskeime – Diese ausgerechnet in Heilanstalten lauernde Gefahr ist seit langem bekannt. Trotzdem wird von Seiten der Politik nichts dagegen unternommen. Während für die medizinisch sinnlosen Corona-Maßnahmen Milliardenkosten gerne in Kauf genommen wurden, ist für mögliche Maßnahmen gegen die Krankenhauskeime leider kein Geld da. Die Gesundheits-Industrie und das politische Establishmeint scheinen einfach kein Interesse an diesem ganz realen und nicht nur eingebildeten Problem zu haben.

