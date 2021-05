Krank: COVID-Impfung Werbefilm für Jugendliche

Man kann es leider nicht anders sagen – es ist krank, mit welchen Methoden versucht wird, auch die Jugend zum „Piks“ zu überreden. Hier mit einem „niedlichen“ Video im Disney-Stil. 🤮

Der übersetzte Lied-Text:

Es ist Impftag!

Heute bekomme ich meine Covid-Impfung

Und ich fühle mich grossartig

Seit Monaten warte ich auf diesen Tag!

Wann kann ich den zweiten Schuss bekommen?

Und wird es weh tun oder nicht?

Ich denke, es wird mir gut gehen.

Es ist nur eine kleine Nadel, oder?

Und an die Menschen, die das nicht wollen

und es ablehnen

Danke Euch – ich muss nicht warten!

Denn zum ersten Mal seit einer Ewigkeit

darf ich vielleicht ein Mädchen küssen

Es ist eine Ewigkeit her

Wenn ich mein AstraZeneca bekomme

werde ich es der ganzen verdammten Welt erzählen

„Hey, ich bin geimpft!“

Und ich weiss, dass ich mich verrückt verhalte

aber ich habe etwa ein Jahr lang gewartet

Und zum ersten Mal seit einer Ewigkeit

werde ich nicht in Angst leben.

Gefunden von Bittel TV

