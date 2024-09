Kostenexplosion: Rund 11 Millionen Euro für neue Asylunterkunft in Dabel

Mitte Juli wurde bekannt, dass in der kleinen Gemeinde Dabel in Mecklenburg-Vorpommern in einer ehemaligen Kaserne eine neue Asylbewerberunterkunft für bis zu 540 Migranten entstehen soll. Bereits im kommenden Jahr sollen die ersten Bewohner einziehen. Von Seiten der Bürger und Gemeindevertreter gab es viel Kritik an dem Vorhaben, da sie überrumpelt und vor der Entscheidung des Landkreises nicht gefragt worden seien. Entsprechend groß war und ist die Kritik an den Plänen. Nun dürften Informationen über die Kosten der Unterbringung für weiteren Zündstoff sorgen. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

