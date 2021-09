Kosovarisch-albanische Folklore in Triest: Schießerei im Stadtzentrum

Eine Schießerei erschütterte heute Morgen die Ruhe im Zentrum von Triest: Sieben Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Schüsse fielen in der Nähe einer Bar am Ende eines Streits zwischen einer Gruppe von Kosovaren und einer rivalisierenden Gruppe von Albanern. Zwei Personen, die zu fliehen versuchten, wurden nach mehrstündiger Suche in der Nähe von Gorizia festgenommen. Die beiden wurden bei Lisert in Monfalcone angehalten, als sie versuchten, die Stadt zu verlassen.

Gegenwärtig wird von einem versuchten Mord unter Einsatz von Schusswaffen ausgegangen. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, die alle einer der beiden rivalisierenden Fraktionen von Kosovaren und Albanern angehörten, die sich heute Morgen in der Via Carducci gegenüberstanden, wobei es sich nach Ansicht der Ermittler um einen Hinterhalt handelte.

Ein Barkeeper: „Ich arbeite seit 33 Jahren hier und habe noch nie solche Szene von Gewalt gesehen“. Quelle: tgcom24.mediaset.it

