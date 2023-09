Korruption: Polnische Beamte stellten Afrikanern illegal 600.000 Arbeits-Visa aus!

Ein gewaltiger Skandal erschüttert Polens Politik – mit weitreichenden Konsequenzen für die gesamte EU: In polnischen Konsulaten wurden illegal Visa ausgegeben, 600.000 Arbeitsmigranten aus Afrika und Asien gelangten so zu einer Aufenthaltserlaubnis in der EU.

Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, hätte dieser handfeste Skandal weitreichenden Folgen für den gesamten Schengenraum – auch für Deutschland und Österreich. Mit den ausgestellten polnischen Visa erhalten die Migranten nämlich Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse für die gesamte EU. Meistens sollen die afrikanischen und asiatischen Migranten auf Basis ihres polnischen Visums auch weitergereist sein, nach Deutschland etwa. Weiterlesen auf Exxpress.at

