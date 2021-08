„Korrupte werden fallen“: Patrioten-Politiker nimmt an Protest gegen „Grünen Pass“ in Paris teil

Rund 1.600 Polizisten waren bei drei getrennten Demonstrationen am Samstag in Paris im Einsatz. 13.900 Pariser haben erneut gegen den „Grünen Pass“ protestiert. Die Polizei setzte Tränengas ein, um den Protest aufzulösen. Es wurden elf Personen festgenommen. Die Polizei meldete einen verletzten Beamten.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Freiheit in einem Land wie Frankreich verteidigen muss. Man nimmt uns seit einiger Zeit auf empörende Weise unsere Rechte“, erklärte ein Demonstrant. Der Gründer der rechtsgerichteten Partei Die Patrioten, Florian Philippot, nahm an dem Protest teil und rief die Menschen zur „Revolte“ auf.

Bei seiner Rede vor den Demonstranten erklärte Philippot: „Korrupte Leute werden fallen, und sie werden sehen, dass das französische Volk revoltiert, und Lügen und Diktatoren der Angst werden fallen. Macron ist ein Nichts in der Geschichte, Frankreich hat eine Ewigkeit vor sich.“

Am fünften Wochenende in Folge gingen die Menschen in ganz Frankreich gegen die Corona-Politik der Regierung auf die Straße. Nach Behördenangaben waren im ganzen Land mehr als 250.000 Demonstranten unterwegs.

