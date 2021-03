Korbach: Dunkelhäutige attackieren Mutter, stoßen Kinderwagen um – Baby schwer verletzt

Die Tat ereignete sich am Freitagmittag in der Lengefelder Straße in Korbach (Hessen). Den Angaben der Mutter zufolge sollen die beiden Unbekannten zuerst versucht haben, ihr den Mund-Nasen-Schutz herunterzureißen. Als sie sich wehrte, trat einer von ihnen die Frau und verletzte sie leicht. Der andere schubste den Kinderwagen um. Das sechs Monate alte Baby darin fiel auf den Boden und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Säugling in eine Spezialklinik. Wie es dem Baby geht, und ob es mögliche Folgeschäden gibt, ist noch nicht bekannt.

Die Täter flüchteten nach der Tat. Sie sollen laut der Beschreibung der Mutter beide zwischen 15 und 20 Jahren alt sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Sie waren beide mit einem Basecap bekleidet und trugen dunkle Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Täter oder der Tat machen können sich bei der Polizei in Korbach unter 05631-9710 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Quelle: RTL.de