„Koordinierter Angriff von Tech-Giganten“: Parler-CEO John Matze reagiert auf Amazon-Hosting-Verbot

Parler-CEO John Matze hat auf den Rauswurf der Plattform aus dem Hosting-Angebot von Amazon reagiert und nennt es einen „koordinierten Angriff“. Am Sonntag schaltete Amazon das Online-Netzwerk Parler ab, was bedeutet, die Plattform wird offline sein, bis man einen neuen Anbieter findet.

In einem Beitrag auf Parler schrieb Matze, dass Amazon am Sonntag um Mitternacht alle unsere Server abschalten wird, in einem Versuch, die freie Meinungsäußerung aus dem Internet vollständig zu entfernen. Es besteht die Möglichkeit, dass Parler für bis zu einer Woche nicht im Internet verfügbar sein wird, während wir von Grund auf neu aufbauen. Wir haben uns auf Ereignisse wie diese vorbereitet, indem wir uns nie auf Amazons proprietäre Infrastruktur verlassen und Bare-Metal-Produkte gebaut haben.“

Wir werden unser Bestes tun, um zu einem neuen Anbieter zu wechseln, da wir viele haben, die um unser Geschäft konkurrieren, aber Amazon, Google und Apple haben dies absichtlich als eine koordinierte Anstrengung getan, weil sie wussten, dass unsere Optionen begrenzt sein würden und weil sie wussten, dass dies den größten Schaden anrichten würde, gerade als Präsident Trump von den Tech-Firmen verbannt wurde,“ heißt es in der Erklärung weiter.

Matze schloss, dass „dies ein koordinierter Angriff der Tech-Giganten war, um den Wettbewerb auf dem Markt zu töten. Wir waren zu schnell zu erfolgreich. Sie können erwarten, dass der Krieg gegen den Wettbewerb und die Redefreiheit weitergeht, aber rechnen Sie nicht mit uns.“

Parler wurde mit dem konfrontiert, was man nur als eine massenhafte, koordinierte Cyber-Attacke von Big Tech bezeichnen kann: Zuerst wurde der Onlinedienst von Apple und Google innerhalb von 24 Stunden verboten.

Amazons Mitarbeiter hatten sich dafür eingesetzt, dass die Plattform rausgekickt wird, damit sie ihre politischen Gegner weiter zum Schweigen bringen können.

In einer E-Mail, die BuzzFeed News vorliegt, teilte ein Team von Amazon Web Services (AWS) Trust and Safety dem Chief Policy Officer von Parler, Amy Peikoff, mit, dass „die Aufrufe zur Gewalt, die sich über Parler verbreiten, gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und dass Amazon nicht davon überzeugt ist, dass der Plan des Dienstes, Freiwillige zur Moderation solcher Dinge einzusetzen, effektiv sein wird.“

„In letzter Zeit haben wir eine stetige Zunahme dieser gewalttätigen Inhalte auf Ihrer Website gesehen, die alle gegen unsere Bedingungen verstoßen. Es ist klar, dass Parler keinen effektiven Prozess zur Einhaltung der AWS-Servicebedingungen hat“, heißt es in der E-Mail. „Wir können keine Dienste für einen Kunden bereitstellen, der nicht in der Lage ist, Inhalte, die zu Gewalt gegen andere auffordern oder anstiften, effektiv zu identifizieren und zu entfernen“, heißt es in der E-Mail. „Da Parler unsere Servicebedingungen nicht einhalten kann und ein sehr reales Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellt, planen wir, Parlers Konto mit Wirkung vom Sonntag, 10. Januar, um 23:59 Uhr PST zu sperren.“

Natürlich gab es keine solche Verbote, als Black Lives Matter im vergangenen Jahr Krawalle über Instagram, Twitter, Facebook und Tik Tok plante.

