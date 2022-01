„Konvoi der Freiheit“ mischt Hauptstadt auf – Kanadischer Premier vorsorglich in Sicherheit gebracht

Der gewaltige Konvoi setzte sich am vergangenen Sonntag im kanadischen Vancouver in Bewegung. Den Tausenden Truckern aus ganz Kanada und selbst den USA schlossen sich immer weitere Sympathisanten teils mit Privatfahrzeugen an, sodass der Protestzug eine Länge von Dutzenden Kilometern erreicht haben soll.

Hintergrund des Protests ist eine Mitte Januar in Kraft getretene Impfpflicht, die auch für Lastwagenfahrer gilt.

Von den großen transatlantischen Qualitätsmedien zunächst ignoriert, erreichte der enorm bildgewaltige „Konvoi der Freiheit“ am Samstag sein Ziel, die kanadische Hauptstadt Ottawa, um vor Ort von den der Maßnahmenpolitik längst kritisch gegenüberstehenden Kanadiern begeistert empfangen zu werden.

Premierminister Justin Trudeau hat derweil seine Einordnung der Trucker-Proteste bereits vorgenommen und sein Urteil gefällt. Es handele sich um eine „kleine Randgruppe von Leuten, die auf dem Weg nach Ottawa“ sei und „nicht zu akzeptierende Ansichten“ zum Besten geben würde, ist Trudeau überzeugt.

