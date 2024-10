In Essen geschieht das, was in Essen und im Rest des Landes ständig geschieht. Aber so ist das nun mal. Jetzt sind sie halt da! Und weil sich niemand dagegen wehrt, werden sie auch bleiben. Und es kommen immer mehr. Kommentar Jens Zimmer/InfraRot – Sicht ins Dunkel

