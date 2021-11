Kontrolle an der deutsch-polnischen Grenze: Corona-Test

Die illegale Einreise spielt keine Rolle, wichtig ist der Corona-Test, der nach dem Eindringen ins deutsche Territorium erfolgt, um dann die Versorgungssuchenden in die Erstaufnahmeeinrichtung weiterzuleiten. So sieht sieht die Kontrolle an der deutsch-polnischen Grenze aus, das wird die Wirtschaftsmigranten mächtig beeindrucken.

