Konstanz: Demonstration der Querdenker und Gegenproteste

Am 4. Oktober fand in Konstanz eine Demonstration der Gruppierung „Querdenken 753“ statt. Sie richtete sich gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. In verschiedenen Redebeiträgen wurde deren Nutzen sowie auch die Gefährlichkeit des Coronavirus‘ selber in Frage gestellt. Unmittelbar vor der Demonstration der Querdenker kam es kurzeitig zu Rangeleien zwischen der Polizei und der Antifa. Die Behörden sprechen von bis zu 3000 Demonstrationsteilnehmern. Von größeren Zwischenfällen ist bis dato nichts bekannt.

