Konflikt in Wien: Muslimische Schüler wollen in Klassen beten

Große Aufregung um Videos aus einer Wiener Schule: Muslimische Schüler wollen in der Klasse den Gebetsteppich ausrollen und beten. Weil ein Lehrer das nicht duldet, bricht nun im Netz in Shitstorm über ihn herein.

Die Zeitung “Heute” berichtet am Donnerstag über einen Lehrer, der ungewollt auf der Plattform TikTok viral geht. 300.000-Mal wurden die Clips bereits angeklickt. Darauf zu hören ist der Lehrer, der einem Schüler erklärt, warum er seinen Gebetsteppich nicht in der Klasse ausrollen sollte. “Es ist uns egal welche Religion. Religion ist Privatsache. Das könnt ihr zu Hause machen, aber nicht hier. Von mir aus auch im Park, wenn ihr da niemanden stört, das ist mir auch egal”, sagt der Lehrer in einem der insgesamt drei Videos.

Weiterlesen auf Exxpress.at

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung