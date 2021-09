Kommt passend zur BTW! Benzinpreis-Explosion: 70 Cent Aufpreis pro Liter?

Das ist der Hammer vor der Bundestagswahl, nicht nur der Preis für Strom und Heizöl steigen, auch das Benzin wird gigantisch teuer. Diese Spritpreiserhöhung wird sich auch auf andere Preise auswirken, wie z.B. Transport von Lebensmitteln. Wer soll das noch bezahlen können? Deutschland hat bereits die höchsten Steuern und Abgaben, und nun werden die Bürger weiter abgezockt. Also Augen auf bei der Wahl am 26.9.2021.

Focus Online:

Das „Handelsblatt“ hat nun offenbar den neuen Projektionsbericht in die Finger bekommen – mit schlechten Nachrichten für die meisten Autofahrer. Denn wer noch einen Verbrenner fährt, für den oder die wird es zukünftig an der Zapfsäule wohl deutlich teurer. Von einem Aufpreis von 70 Cent pro Liter soll die Rede in den Berechnungen sein, die verschiedene Experten und Forschungsinstitute für das Umweltbundesamt anstellten. Für eine Familie mit zwei Autos auf dem Land würde das Mehrkosten von 1800 Euro im Jahr bedeuten, zitiert das „Handelsblatt“, für eine Familie in der Stadt mit einem Auto immerhin noch 700 Euro. Artikel ( im Archiv) weiterlesen

