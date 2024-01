Kommt jetzt das Ende der SPD? Erdogan-Türken gründen eigene Partei in Deutschland

Der autokratische türkische Staatspräsident Erdogan lässt seine Muskeln spielen. In Deutschland sollen rund drei Millionen Türken leben – und insgesamt 5,6 Millionen Mohammedaner. Ihnen macht ein Ableger der Erdogan-Partei AKP nun mitten in Deutschland ein Angebot. Die Partei „DAVA“ soll bei der EU-Wahl antreten – und könnte möglicherweise den etablierten Altparteien das Fürchten lehren. Was der Mainstream verschweigt: Im Arabischen steht Dawa für das Missionieren, um die Menschen zur Konvertierung zum Islam zu bewegen.

In Deutschland wurde laut Informationen der BILD-Zeitung jüngst die „Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch“, kurz DAVA gegründet. Wofür DAVA im Islam genauso wie im Islamismus steht, verrät die Bild ihren Lesern nicht. Weiterlesen auf Report24.news

