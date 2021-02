Kommentar von Gottfried Curio zum „Flüchtling“, der für den Bundestag kandidiert

Nachdem illegale Migranten – eingeladen von Merkels GroKo – 2015 die Grenzen überrannten, sich seitdem – unter überproportionaler Einbringung in die Kriminalitätsstatistik – aushalten lassen und unter Ermächtigung durch die Regierung hier fortdauernd verweilen, wird nun zum nächsten Schlag gegen die Interessen der Deutschen ausgeholt – die politische Steuerung durch die uns geschenkten Neubürger selbst: Die Grünen haben einen 2015-er „Flüchtling“ als Direktkandidaten in Oberhausen für den Bundestag aufgestellt. Der Syrer wanderte 2015 über die Balkanroute illegal ein, gründete die Gruppe Refugee Strike Bochum und organisierte die ersten Seebrücken-Demos. Nun will er Stimme „aller Geflüchteten“ sein, es gehe um Partizipation: „Mit mir im Bundestag würde es nicht mehr nur heißen ,dem deutschen Volke’, sondern: für alle Menschen in Deutschland!“

In Deutschland angekommen, beschwert er sich: „Ich war schockiert von den Lebensbedingungen in Deutschland.“ Aber anscheinend war es hier doch schön genug, daß er nicht weiter migrierte, sondern sich hier niederließ; nun fordert er natürlich, noch mehr Menschen aufzunehmen. Daß er gegenwärtig nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat und somit nicht Bundestagsabgeordneter werden kann, scheint die Grünen nicht zu interessieren. Eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis habe er schon: „Das bekommt man zum Beispiel durch besondere Integrationsleistungen“. Einen Schutzgrund dafür gab es demnach – natürlich – nicht.

Die Dankbarkeit und der Lohn der – nur vermeintlich – guten Tat scheint darin zu bestehen, daß sich jetzt viele Migranten als Gruppe definieren, die den Deutschen fordernd bis negativ gegenüberstehen und diesen eine Vertretung ihrer eigenen Interessen („dem deutschen Volke“) absprechen. Dieses anmaßende Anspruchsdenken findet bei den Grünen natürlich fruchtbaren Boden und erfüllt dort als Ausleben selbstnegierender Pseudomoral offenbar ein psychologisches Bedürfnis. Söders „spannendes Zukunftsteam“ Schwarz-Grün entpuppt sich so als „Team Schlepper, Nepper & Bauernfänger“. Diese informell bereits bestehende „Wohlfühlkoalition“ arbeitet derweil daran, die Lockdown-Maßnahmen so lange weiterzuschleppen, daß im Bundestagswahljahr die falschen Weichenstellungen von Demographie über innere Sicherheit bis Finanzen und EU unter Stillhalte-Parolen a la „Nicht stören! Merkel rettet gerade unser Leben!“ nicht auf den Tisch kommen.

