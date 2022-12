Kollektives Erwachen der Menschheit | Ernst Wolff im Interview

In diesem neuen Interview gehen Helmut Reinhardt und der Journalist und Buchautor Ernst Wolff der Frage nach, welche Chancen die derzeitige Krise bietet, um die Menschen nachhaltig vom bisherigen System zu befreien. Weltweit arbeiten die Zentralbanken an der Einführung von digitalem Geld und doch ist dieses Vorhaben bei einem Großversuch in Nigeria krachend gescheitert. Das Interview wurde am 22.12.2022 aufgezeichnet.



