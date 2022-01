Kollabiert erste europäische Währung?

Was gerade in einem Land passiert, welches auch von uns Deutschen gerne als Urlaubsland sehr angesehen ist, ist furchtbar und kann auch bei uns sehr wohl passieren. Dann sind solche Horrorszenarien, dass Menschen beim täglichen Einkauf mit einem großen Bündel Scheine aus dem Haus gehen müssen, ist gar nicht so weit entfernt.

