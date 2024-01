Kölner Dom: Richter läßt Terrorverdächtige frei

Drei von vier Männern, die wegen eines geplanten Anschlages auf den Kölner Dom am Silvestertag in Gewahrsam genommen wurden, setzte ein Richter schon am Neujahrstag wieder auf freien Fuß. Die 25, 30 und 38 Jahre alten Muslime verbrachten nur eine Nacht im Polizeigewahrsam.

Das teilte die Kölner Polizei mit, ohne eine Begründung des Gerichts mitzuliefern. Insgesamt stehen fünf Männer im Verdacht, einen Anschlag auf die größte christliche Kirche Deutschlands geplant zu haben. Vier von ihnen haben die tadschikische beziehungsweise usbekische Staatsangehörigkeit. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung