Kobolds große Klappe! „Wir haben Platz“: Baerbock wirbt für Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan

Das kann man sich nicht ausdenken: Etliche EU-Länder sowie die Anrainerstaaten Afghanistans wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, und dann verkündet Annalena Baerbock großspurig: „Wir haben Platz“. Ist der Kobold noch bei Sinnen oder total durchgeknallt?

Eigentlich sollte die Äußerung „Wir haben Platz“ völlig ausreichen, damit die Grünen in den Prozent-Keller abrutschen, aber leider sind bei manchen Menschen die Hirne derart vernebelt, dass sie die grüne Gefahr nicht erkennen.

Focus Online:

Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Potsdam am Dienstag offen für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan geworben. „Wir haben Platz“, so Baerbock. „Wir können Menschenleben retten.“ Allerdings funktioniere die europäische Flüchtlingspolitik nicht. Deshalb müssten einzelne Länder gemeinsam den ersten Schritt machen.

5 12 Bewertungen Artikel Bewertung