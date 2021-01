Auch in Dänemark gehen die Menschen auf die Straßen und kämpfen für ihre Freiheit und Rechte. Am letzten Sonntag protestierten die Bürger in etlichen Städten gegen die von der Regierung verhängten Lockdowns, und wie in anderen europäischen Ländern bereits praktiziert, geht auch die dänische Polizei mit Knüppel gegen die Demonstranten vor.

