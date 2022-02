Klimawahn: Irre Pläne für deutsche Arztpraxen

Mitten in der staatlich verordneten Corona-Panik kommt auch der Klimawahn weiterhin nicht zu kurz. Augenscheinlich will das Polit- und Medienestablishment jederzeit wieder von Corona- auf Klima-Hysterie umschalten können. Nicht nur, dass dadurch unser gesamtes Leben, von der Einschränkung der Freiheitsrechte bis hin zum Essverhalten diktiert wird. Jetzt hat die scheinbar bevorstehende Klimaapokalypse selbst die rund 100.000 Arztpraxen in Deutschland erreicht. Und das mit wahnwitzigen Auswirkungen für medizinisches Personal und Patienten. Absurde Vorschriften sollen medizinische Behandlungen klimaneutral machen, um so die Welt vor den angeblichen Untergang zu retten. Von warmen Wasser oder geheizten Räumen kann man sich schon einmal verabschieden. Stattdessen sollte man sich auf spartanische Rosskuren einstellen. Geht es wirklich um das Klima, oder sucht man in Wahrheit nur einen Vorwand, um im Gesundheitssystem radikal einsparen zu können?

