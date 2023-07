Klimaspinner des “No-Wash-Movement” verzichten auf Hygiene, um Welt zu retten

So wie Wandern in der Natur, Führen einer romantischen Beziehung zwischen Mann und Frau, ein geregeltes Arbeitsleben oder Handwerk und Gartenarbeit unter manchen Kreisen als “Nazi” gilt, geht der Wahnsinn nun in die nächste Runde. Als nächstes will man die Körperpflege ächten. Die Berliner Zeitung berichtet über das “No-Wash-Movement”, Menschen die auf Hygiene verzichten, um das Weltklima zu retten.

Um Strom zu sparen und um die Welt zu retten, die angeblich wegen zu viel CO2-Ausstoß knapp vor der hitzebedingten Vernichtung steht, soll sich eine Bewegung formiert haben, welche auf Hygiene aller Art verzichtet.

Ein nicht gänzlich satirischer Kommentar von Willi Huber – weiterlesen auf Report24.news

1 2 Bewertungen Artikel Bewertung