Klimarettung 2.0? Forscher arbeiten an künstlicher „Sonnenfinsternis“

Das wohl größte Medizin-Experiment der Menschheitsgeschichte – besser bekannt als „Corona-Impfung“ – ist noch nicht ganz abgeschlossen, da kündigt sich unter dem Deckmantel der Wissenschaft schon ein weltweites Klima-Experiment an. Der wichtige Unterschied: Diesmal müssten alle mitmachen – ob sie wollen oder nicht.

Wie zuletzt bei der mRNA-Behandlung so betonen die Befürworter des „Solar Geo-Engineering“ auch dieses Mal immer wieder die vermeintliche Alternativlosigkeit ihres Ansatzes. Da alle bisherigen Maßnahmen zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels ihre Wirkung verfehlt hätten, müssten jetzt andere Geschütze aufgefahren werden, so der Tenor in der Argumentation.

Zwischen Sonne und Erde soll auf dem Mond gesammelter Staub ausgebracht werden. Die Partikel reflektieren das Sonnenlicht, was zu einer mehr oder weniger spürbaren Abkühlung der Erde führen soll. Als kosmisches Vorbild dient die Kollision zweier Kometen, die sich der Annahme der Forscher zufolge vor 466 Millionen Jahren ereignet und zu einer Eiszeit auf der Erde geführt haben soll.

