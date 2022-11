Klimakleber behindern Schlaganfall-Einsatz

Am Freitag kam es in Berlin erneut durch Straßenblockaden durch die „letzte Generation“. Auf der Frankfurter Allee im Berliner Stadtteil Friedrichshain „protestierten“ Mitglieder der radikalen Klimagruppierung „letzte Generation“ und klebten sich in bekannter Manier auf die Straße. Dabei behinderten die Klimakleber ein Stroke-Einsatz-Mobil (Stremo). Das Sonderfahrzeug wird bei Schlaganfällen eingesetzt und kann im Zweifel noch vor Ort elementare Erstversorgung leisten – bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde. Das Fahrzeug, von Osten kommend, kam auf der Frankfurter Allee jedoch nicht weiter.

