Klimafanatiker aufgepasst: LNG ist „schlimmer als Kohle“!

Lange Zeit haben die Europäer vom billigen russischen Erdgas profitiert. Über Pipelines direkt in den Westen transportiert, versorgte Moskau weite Teile Mitteleuropas schon seit Sowjetzeiten mit dem vielseitig einsetzbaren Energierohstoff. Diese Zeiten sind jedoch mittlerweile infolge von Sanktionen und gesprengten Pipelines vorbei. Doch Erdgas wird immer noch in großen Mengen benötigt. Der Großteil davon wird nun in Form von Flüssiggas (LNG) nach Europa gebracht. Doch die vermeintlich „saubere“ Energie scheint in Sachen CO2 (und Methan) sogar die verteufelte Kohle in den Schatten zu stellen. Weiterlesen auf Report24.news

