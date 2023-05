Die Fieberphantasien von Klima-Hysterikern nehmen bereits an immer mehr Orten Gestalt an. So etwa in der amerikanischen Metropole New York. Dort will man jetzt das sogenannte „CO2-Tracking“ einführen. Die Stadtregierung hat angekündigt, künftig die Kreditkarten-Daten persönlicher Einkäufe in den Geschäften auszuwerten, um den individuellen CO2-Ausstoß zu messen.

