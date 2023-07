Klima-Panikmache: Für Lauterbach sind Kirchen jetzt Hitze-Schutz-Zonen

SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat kürzlich den Hitze-Untergang Südeuropas vorausgesagt. Und das, während er selbst gerade Italien bereist. Wie die „Tagesschau“ gestern berichtete, hat Lauterbach nun die zündende Idee, wie man der seiner Meinung nach gefährlichen Sommer-Hitze beikommen kann. Die Kirchen in Deutschland sollen tagsüber geöffnet sein, um Hitze-Schutz-Suchenden Zuflucht zu gewähren, so sein genialischer Vorschlag auf Twitter.

Im Zuge des Besuches der „Basilica di San Francesco“ in Siena scheint Lauterbach der Geistesblitz getroffen zu haben: „Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten“, so Lauterbach. Weiterlesen auf AUF1.info

