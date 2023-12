Klima-Aktivistin Neubauer in Dubai: „7000 Grad“ bei Konferenz

Panik-Grüße aus dem “menschenfeindlichen Hotelkomplex” (O-Ton Luisa Neubauer) an alle Daheimgebliebenen: Die deutsche Klima-Aktivistin (27) scheint in ihrem Video-Beitrag verzweifelt – sie spricht davon, dass es “gefühlte 7000 Grad” im Emirat hätte, in dem aktuell die Welt-Klimakonferenz COP28 stattgefunden hat.

Die junge Deutsche wird im Web rasch korrigiert: Wie für jeden ersichtlich, der eine Wetter-App unfallfrei bedienen kann, hat es in Dubai derzeit maximal 30 Grad, in den Nächten kühlt es auf 19 Grad ab. Weiterlesen auf Exxpress.at

