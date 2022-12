Klima-„Aktivist“ machte Werbung für Autos und ist Schauspieler

Die Aktion in Mainz war nicht die einzige, bei der der Aktivist teilnahm. Laut „Bild“-Informationen blockierte der 38-Jährige bereits über 100 Straßen und gehört zu den Anwerbern neuer Anhänger der „Letzten Generation“. Besonders viel Aufsehen und ein strafrechtliches Nachspiel bekam jedoch seine Teilnahme an der Sabotage einer Ölpipeline in Schwedt.

Raúl Semmler ist nicht nur Klimaaktivist, sondern auch Schauspieler. Er spielte unter anderem bei den Fernsehserien „Polizeiruf“ und „SOKO Leipzig“ mit – außerdem war er Sprecher zweier Werbefilme für die Autoindustrie. Sowohl für einen Offroader von Suzuki, als auch für ein Imagevideo der Marke SEAT. Im Imagevideo wird unter anderem ein Stauassistent beworben – für alle, „die jeden Tag im Stau stehen“ und stressfrei zur Arbeit kommen möchten.

