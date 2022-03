Klaus Schwab auf Weltregierungsgipfel: Die Geschichte steht an einem Wendepunkt

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, sagt auf dem World Government Summit: „Die Geschichte steht wirklich an einem Wendepunkt“, mit wirtschaftlicher Instabilität, Konflikten zwischen den großen Weltmächten und der kommenden vierten industriellen Revolution.

In einer kurzen Ansprache, die er am Dienstag virtuell auf dem World Government Summit in Dubai hielt, sagte Schwab, dass es systemische und strukturelle Veränderungen geben werde und dass die globalen Versorgungsketten, Energie- und Nahrungsmittelsysteme tiefgreifend betroffen sein werden.

Die Geschichte steht wirklich an einem Wendepunkt. „Wir kennen noch nicht das ganze Ausmaß und die systemischen und strukturellen Veränderungen, die stattfinden werden“. „Die Welt muss nicht nur den Schaden überwinden, den COVID-19 unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft zugefügt hat, sie muss sich auch mit den Auswirkungen eines gefährlichen Zusammenstoßes zwischen den großen Weltmächten auseinandersetzen“.

