In Deutschland ist kein Platz für Menschen aus Afghanistan – weder in den Städten, noch in der Kultur. Auch die ehemalige Lichtgestalt der Sozialdemokratie, Helmut Schmidt, sah das so. Als der Abgeordnete Sven Tritschler ihn zitiert, wird klar: Mit dieser Ansicht hätte Schmidt heute nur in der AfD-Fraktion ein politisches Zuhause.

