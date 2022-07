Klasse, der junge Mann! Ob die Schlafschafe das raffen?

Respekt für den Einsatz des jungen Mannes! Ob die Botschaft ankommt? Vermutlich nicht, weil die Schlafschafe bis zur nächsten Woche/zum nächsten Monat oder Urlaub denken, in ihrer eigenen kleinen Welt leben und glauben, es wird schon nicht so schlimm kommen, viele raffen es noch nicht, wie sie in eine Schuldenspirale getrieben werden. Die einzige Reaktion kommt vom Balkon: „Wer schreit denn da rum?“ – das scheint wohl alles zu sein, dass der Schlafmütze durch den Kopf geht, zumindest solange es nicht friert und hungert. Victoria/Politikstube

