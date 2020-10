Klartext von Markus Gärtner: Viele nette Worte für die Galerie

Was forderte die Bundeskanzlerin so schön am 30. September 2020 im Bundestag: „Reden, erklären, vermitteln“. Ein schönes Konzept für die Vermittlung von Politik. Das aber kommt von der Frau, die mit Blick auf die jüngsten Corona-Maßnahmen „brachiale Maßnahmen“ gefordert hat. Rhetorik und Realität klaffen bei uns himmelweit auseinander.

Die Realität sieht in diesen Tagen (etwas verkürzt) so aus: Oskar Lafontaine soll zurücktreten, weil er mit Thilo Sarrazin aufgetreten ist; Arnold Vaatz, der Vize der Unionsfraktion im Bundestag, hielt am Tag der Deutschen Einheit eine Rede im sächsischen Landtag und die Hälfte der Regierungs-Koalition blieb fern, weil Vaatz in den vergangenen Wochen ein paar kritische Worte gewählt hatte; Gerichte haben in den vergangenen Monaten etwa 50 Mal im Eilverfahren Exekutivmaßnahmen deutscher Regierungen kassiert, weil sie verfassungswidrig waren; im hessischen Landtag fordern AfD und FDP, die Zahl der Abgeordneten im aufgeblähten Regionalparlament auf die festgelegt Höchstgrenze zu reduzieren – und die Mehrheit der Abgeordneten weigern sich.

Reden, erklären, vermitteln. Dichtung und Wahrheit. – Den staunenden, erbosten, wütenden und politisch deprimierten Bürgern hält man derweil vor, sie radikalisierten sich …