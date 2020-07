Klartext von Bischof Augoustinos: „Europa schafft sich ab!“

Bischof Augoustinos von der griechisch-orthodoxen Kirche Deutschlands zur Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee: „Wenn in Europa eine Moschee nach der anderen gebaut wird, wenn in Köln eine Moschee gebaut wird, und dann der Islam, überall wo er das Wort hat, alles ruiniert, wie unsere Kultur, unsere christliche Kultur, die Menschenrechte, die Geschichte, alles – das ist kein gutes Zeichen!“ „Was hat den ein Gericht mit der Kirche zu tun? Das darf die Politik nicht!“ Schön zu sehen, dass es noch Geistliche gibt, die es nicht schulterzuckend hinnehmen, wenn Erdoğan unsere christlichen Identifikationsstätten islamisiert.