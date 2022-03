Kritik gegen die undemokratische Machtübernahme der Ukraine und den Faschisten in der Regierung kam 2014 allein von der Linkspartei. Man kann von Gregor Gysi halten was man will, aber hier legt er den Finger in die Wunde einer heuchlerischen Außenpolitik der Regierung Merkel.

