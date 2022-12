Klamme Städte: Es wird dunkel auf Deutschlands Straßen

Inflation und Energiekrise bringen die Städte in finanzielle Bedrängnis. Eine Umfrage unter 301 großen Kommunen ergab, wo jetzt am stärksten gespart wird. Die Bürger müssen sich auf dunkle Straßen, kalte Schwimmbäder und Abstriche bei der Betreuung von Jugendlichen und Senioren einstellen.

Besonders sparsam wollen die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sein. Hier planen knapp zwei von drei Städten Einschnitte, genau 64 Prozent. In Thüringen ist es dagegen nur eine von drei Gemeinden (33 Prozent). Dabei ist wichtig, zu verstehen, dass die Sparbemühungen sich in erster Linie nur auf freiwillige Leistungen der Kommunen beziehen können. Bei Aufgaben zur Daseinsvorsorge, beispielsweise die Wasser- und Energieversorgung, sowie Müllbeseitigung, sind die Möglichkeiten begrenzt.

Beim Deutschen Städte- und Gemeindebund weist man schon seit Längerem auf die Zwänge in vielen Kommunen hin. „Die Politik muss den Menschen ehrlich kommunizieren, dass vieles was wünschenswert ist, möglicherweise nicht realisierbar sein wird“, sagte unlängst Präsident Ralph Spiegler.

Man müsse den Bürgern, aber auch der Wirtschaft offen sagen, was vom Staat in Zukunft noch prioritär geleistet werden könne und was nachrangig sein müsse. Dabei bezog sich Spiegler nicht nur auf freiwillige Leistungen, sondern auch auf Daseinsvorsorgeaufgaben.

Politikstube: Abstriche bei der Betreuung von Jugendlichen? Die Sparmaßnahmen betreffen doch hoffentlich nicht die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die per Selbstauskunft unter 18 seien, die zahlreich nach Deutschland kamen und kommen? Ganz bestimmt wird die Gastfreundschaft auch weiterhin Vorrang haben und damit auch die Förderung der permanenten Einwanderung in die Sozialsysteme, zumindest bis das Licht tatsächlich ausgeht.

