Kindergeld-Abzocke: Rumänische Familie kassiert 733.000 Euro ab

So unproblematisch kann der deutsche „Sozialstaat“ abgezockt werden, bis man erwischt wird, können schon mal Jahre vergehen. Das attraktive Kindergeld lädt immer wieder zum Missbrauch ein, neu ist diese Erkenntnis nun wirklich nicht, das Dilemma hat seinen Anfang in den 70er Jahren genommen, insbesondere flossen Gelder für türkische Kinder, die es in Wirklichkeit gar nicht gab.

Auch eine rumänische Familie fühlte sich vom begehrenswerten Kindergeld angezogen und melkte ordentliche Summen ab, sie würden heute noch melken, wären sie nicht aufgeflogen:

[…] Mit gefälschten Dokumenten beantragten die Rumänen in Bergheim und im Kölner Raum Kindergeld für Kinder, die nur zum Teil real existierten, zum Teil aber auch erfunden waren. Zwischen April 2013 und August 2020 erschlichen sie so 733 000 Euro. Jetzt sitzen sechs Rumänen wegen Steuerhinterziehung und Urkundenfälschung vor dem Kölner Landgericht.

Der Prozess startete am Montag mit einer halben Stunde Verspätung. Die Sitzverteilung war unklar, weil die fünf Männer und eine Frau (24 bis 41 Jahre, teilweise miteinander verwandt) zum Teil mehr als einen Verteidiger hatten. Zudem mussten mehrere Dolmetscher im Saal platziert werden. […] Quelle: Bild.de

3.5 2 Bewertungen Artikel Bewertung