Kinderarzt Eugen Janzen: Offener Brief an Merkel – ein Angebot, dass sie nicht ausschlagen sollte

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,

um Ihnen (für Sie verständlich) zu demonstrieren, was Sie und Ihre Leute den Kindern antun, schlage ich folgendes Experiment vor: Sie kommen an einem heißen Tag wie heute (Außentemperaturen von über 30 Grad, im Innenraum 27,4 Grad Celsius) in meine Praxis und begleiten mich über 8 Stunden mit einer FFP2 Maske meiner Wahl. Sollten Sie 8 Std. durchhalten, spende ich 10.000 Euro an die CDU, verspreche, nie wieder die deutsche Regierung zu kritisieren, und wandere dann sofort mit meiner Familie aus.

Wenn Sie Herrn Peter Altmaier mitbringen, erhöhe ich den Einsatz auf 20.000 Euro sollte tatsächlich keiner von Ihnen beiden kollabieren. Wenn hingegen einer von Ihnen doch kollabieren sollte, verbieten Sie im Gegenzug die FFP2-Masken für alle Kinder, sowie Sport mit Maske und beauftragen endlich eine Uniklinik mit der Durchführung einer vernünftige Studie über die Nebeneffekte der Maske auf Kinder.

Eine Bitte um Entschuldigung an alle Kindern und Familien, welche unter diesen Maßnahmen gelitten haben wäre in diesem Fall ebenfalls angebracht.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Eugen Janzen

5 11 Bewertungen Artikel Bewertung