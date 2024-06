Kinder sollen für Demokratie an Schulhöfen posieren – in Regenbogenfarben

Immer wenn man glaubt, es könne einen nichts mehr erschüttern, wird man durch die Realität eines Besseren belehrt. So wie in diesem Fall durch das Schreiben einer empörten Leserin. Per Mail teilt uns die Frau mit:

„Lieber Herr Reitschuster, anbei eine neue Idee unserer Schule in XXX (Dorf in Bayern, negative Schlagzeilen, da wir eine Asylmassenunterkunft ablehnen):

Die IchSteh-Aktion der Robert Bosch Stiftung. Schulen für Demokratie und Vielfalt. Ich fasse mir ans Hirn und begreife nicht, wie pervers es zugeht. Kinder, die Coronaratten, sollen unsere Demokratie verteidigen. Weiterlesen auf Reitschuster.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung