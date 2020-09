Kieferorthopädin Dr. Nicola Schmitz redet Klartext zu den Corona-Zahlen

Man ist im Bundestag ja stets bemüht, keine echten Fachleute anzuhören. So lassen sich taktische Politmassnahmen später leichter mit Unkenntnis entschuldigen. Tatsache aber ist jedenfalls: Dem gewöhnlichen Politiker gehen Ihre Probleme am A… vorbei, Hauptsache er selbst muss sich nicht an seinen Entdcheidungsstuss halten.