KI-Forscher überzeugt: Übermenschliche KI würde das Ende jeden Lebens mit sich bringen

Eine wirklich leistungsfähige Künstliche Intelligenz (KI), die intelligenter als die Menschen ist, wäre nach Ansicht eines renommierten KI-Forschers ein faktisches Todesurteil für alles Leben auf diesem Planeten: Er fordert die Entwickler deshalb zur Zurückhaltung auf. Es müsse klare Grenzen geben, sonst drohe große Gefahr.

Die Menschen sind unter den gegenwärtigen Bedingungen oder sogar in “absehbarer Zukunft” nicht bereit für eine leistungsfähige KI, erklärte ein führender Experte auf diesem Gebiet und fügte hinzu, dass der jüngste offene Brief, in dem ein sechsmonatiges Moratorium für die Entwicklung fortgeschrittener künstlicher Intelligenz gefordert wird, “den Ernst der Lage unterschätzt”.

