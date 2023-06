Keine Woche ohne Patzer: Baerbock spricht vom „Speck der Hoffnung“

Nicht schon wieder: Annalena Baerbock (42, Grüne) hat sich erneut gewaltige Versprecher geleistet, die in den sozialen Medien für hämische Kommentare sorgen.

Ausgerechnet die Außenministerin, die so großen Wert auf ihr Studium in London legt, zeigte eklatante Schwächen im Englischen. Sie sprach vom südafrikanischen Pfad zur Freiheit, der ein “Bacon of hope” sei. Ein “Speck der Hoffnung”? Baerbock meinte natürlich den “Beacon of hope”. BEACON, das Leuchtfeuer, gemeint war der Hoffnungsschimmer – nicht die Frühstücksbeilage.

